Son dakika haberi | İstanbul merkezli 3 ilde organize suç orgütü operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
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Son dakika haberi | İstanbul merkezli 3 ilde organize suç orgütü operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

04.12.2020 07:15 | Son Güncelleme: 04.12.2020 07:26
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 3 ilde organize suç orgütü operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre İSTANBUL merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, bir organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis, çok ayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda ayrıca, çeşitli suçlarda kullanıldığı öğrenilen silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Operasyonun İstanbul ayağında, Maltepe ve Bayrampaşa'daki adreslere gelen ekipler, adreslerde ve şüphelilere ait otomobilde arama yaptı. Operasyonda, Maltepe'de bir, Bayrampaşa'da ise 2 kişi gözaltına alındı. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

- İstanbul
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 3 ilde organize suç orgütü operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 3 ilde organize suç orgütü operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 3 ilde organize suç orgütü operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 3 ilde organize suç orgütü operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 3 ilde organize suç orgütü operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
Son dakika haberi | İstanbul merkezli 3 ilde organize suç orgütü operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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