İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu
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İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

25.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:32
İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu

merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ve Sancaktepe bölgesinde faaliyet gösteren bir suç örgütünün, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kumar gibi 55 farklı suç işlediğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Aydın ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1'i emekli polis memuru 16 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, silah ve mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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