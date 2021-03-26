Son dakika haber | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL merkezli 3 ilde, 12 milyon liralık "kripto para" dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.