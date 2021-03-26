Son dakika haber | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 8 GÖZALTI
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Son dakika haber | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL merkezli 3 ilde, 12 milyon liralık "kripto para" dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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İSTANBUL merkezli 3 ilde, 12 milyon liralık "kripto para" dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde yaklaşık 12 milyon liralık "kripto para" dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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