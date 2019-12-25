İstanbul merkezli 3 ilde gasp çetesine operasyon: 16 gözaltı

25.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:32

İstanbul'un Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde gasp ve yağma suçlarına karışan çeteye yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde eylem yapan çıkar amaçlı bir suç çetesi tespit etti. Elebaşılığını G.Ö.'nün yaptığı içinde emekli bir polisin de bulunduğu 18 kişiden oluşan çetenin, bölgede faaliyet gösteren bir tekel bayisini silah zoru ile zimmetlerine geçirdikleri, her iki ilçede 'yağma', 'kumar oynanması için yer temin etme', 'suç işlemek için örgüt kurmak' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' gibi 55 farklı suça karıştıkları belirlendi.



Sancaktepe ve Ümraniye'de yasa dışı kumarhane açarak illegal gelir elde ettikleri ileri de tespit edilen söz konusu çeteye yönelik geniş çaplı soruşturma başlatan polis, her iki ilçe ve çevresinde çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, çete üyelerinin kimliklerini tespit etti. Ardından operasyon için harekete geçen polis, dün sabah İstanbul, Manisa ve Aydın'da 20'ye yakın adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda, çete lideri G.Ö.'nün de aralarında olduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çek, senet, tapu, çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.



Polis, çetenin firari 2 üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.



Haklarında toplamda 55 suç dosyası belirlenen şüphelilerin işlediği suçlara yönelik, araştırmanın sürdüğü ve suç sayısının artabileceği ileri sürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA