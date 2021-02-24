İstanbul merkezli 3 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon
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İstanbul merkezli 3 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon

24.02.2021 10:08 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:13
İstanbul merkezli 3 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon

Ali Çağlar TINBEK / İstanbul merkezli 3 ilde MLKP ve DHKP-C terör örgütlerine operasyon düzenlendi.

Ali Çağlar TINBEK/ İstanbul merkezli 3 ilde MLKP ve DHKP-C terör örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

İstanbul merkezli Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta, MLKP ve DHKP-C terör örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılırken, adreslerde yapılan baskın sonucunda. 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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