Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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FETULLAHÇI  Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, tarafından bu gün gece saatlerinde başlatılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 25 ilde operasyonlar sürerken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyon kapsamında İstanbul'da bulunan 3 ayrı adrese baskın düzenlendi. Adreslerde birisi Bahçelievler'de bulunan Hürriyet Mahallesi Ceylan 1 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan daireye baskın düzenlendi. Baskında bir kişi gözaltına alındı. Operasyonun kapsamında Tuzla Şifa Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Baskında adreste bulunan bir kişi gözaltına alınırken bir diğer adreste ise şüphelinin evde olmadığı öğrenildi. 

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


- İstanbul
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar TINBEK

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