Son dakika! İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon (2)
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Son dakika! İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 115 şüpheliden 66'sı yakalandı.

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İstanbul merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 115 şüpheliden 66'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 66 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Bazı illerde işlemlerin devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Son dakika! İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon (2)
Son dakika! İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon (2)
Son dakika! İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon (2)
Son dakika! İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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