İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
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İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 115 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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İstanbul merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 115 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasna yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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