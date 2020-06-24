İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı
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İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 65 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı
24.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:21

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 65 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, örgütün TSK'ya sızan hücre yapılanmasına yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda daha önce yakalanıp etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan FETÖ mensuplarının itirafları ile tespit edilen, örgütün sözde "mahrem imam" olarak adlandırdığı hücre sorumluları ile ankesörlü telefon hatlarından görüştüklerine dair delil bulunan 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 46 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 46 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, firari 19 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi. Ankesörlü telefon soruşturmalarında tespit edilen iletişim kayıtları, 15 Temmuz darbeye teşebbüs suçundan mahkum edilen FETÖ üyesi askerlerin birbirleri ile irtibatlarını ve yıllardır yaptıkları darbe hazırlıklarını ortaya koyan en somut kanıtlardan biri olarak gösteriliyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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