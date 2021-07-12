İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

İstanbul ve Rize'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul ve Rize'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurt genelinde faaliyet gösteren çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen bir operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillere göre, söz konusu suç örgütünün mağdur şahısları korkutmak suretiyle bir restoran zincirine sahip olan şirketi yağmaladıkları belirlendi. Suç örgütü adına yağmalama olaylarına karışan F.A.'nın da aralarında 18 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, suç örgütüne öncülük eden F.A. ile birlikte 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Çıkar amaçlı suç örgütüne öncülük eden F.A.'nın ise yağmalanan şirketleri çete adına üstlendiği iddia edildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı