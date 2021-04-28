İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul merkezli 2 ilde, haklarında gözaltı kararı bulunan organize suç örgütü üyesi 11 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.