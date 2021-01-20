Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
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Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

20.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:48

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının sözde sivil mahrem imamlarından oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

İstanbul merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının sözde sivil mahrem imamlarından oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde sivil mahrem imamlarından oldukları gerekçesiyle öğretmen ve müdür yardımcısı oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Gaziantep'te 12 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9'unu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı

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