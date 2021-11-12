İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda, bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. - Haberler
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İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda, bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda, bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda, bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda, bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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