İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda, bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda, bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda, bir nüfus memurunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL
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