İSTANBUL MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 75 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İSTANBUL MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 75 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1)

18.03.2021 07:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 07:50
İSTANBUL MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 75 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1)

Ali TİNBEK / İSTANBUL DHA İstanbul merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları iddia edilen 75 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ali TİNBEK/ İSTANBUL DHA 

İstanbul merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları iddia edilen 75 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen operasyonun, kamuoyunda "Poyrazköy 1-2ö, "Amirallere Suikast 1-2" ve "Kafes Eylem Planı" gibi kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmış 67'si ihraç edilen, 7'si halen görevde ve 1'i emekli toplam 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi. 

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali TİNBEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Hakan Taşıyan Ferhan Şensoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 75 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 07:58:02. #1.15#
title