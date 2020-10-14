Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

14.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:47
Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda aranan 47 zanlıdan 44'ü yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda aranan 47 zanlıdan 44'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında FETÖ içinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin ifade bulunan, örgütle iltisaklı oldukları tespit edilen 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Örgütün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Mahrem Yapılanması içerisinde "sivil imamlar" ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan Büfe/Ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış FETÖ mensuplarınca beyan bulunan 47 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 44 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Bülent Turan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Yekta Kopan Yasmin Erbil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ozan Kabak Gökhan Töre Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 14:48:32. #1.14#
title