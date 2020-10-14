Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda aranan 47 zanlıdan 44'ü yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda aranan 47 zanlıdan 44'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında FETÖ içinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin ifade bulunan, örgütle iltisaklı oldukları tespit edilen 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Örgütün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Mahrem Yapılanması içerisinde "sivil imamlar" ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan Büfe/Ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış FETÖ mensuplarınca beyan bulunan 47 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 44 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı