Son dakika haber... İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
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Son dakika haber... İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

09.02.2021 01:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:43

Son dakika habere göre İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul'da birçok ilçede 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler, Fatih İlçesi Silivrikapı'daki bir adreste de bir şüpheliyi gözaltına aldı ve evde arama yaptı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

Son dakika haber... İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika haber... İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika haber... İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika haber... İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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