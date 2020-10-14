İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

14.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:59

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 44 zanlı yakalandı.

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 44 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 15 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan 47 şüpheliden 44'ü yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Bülent Turan Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özgü Namal Serdar Ortaç Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Gökhan Töre Şenol Güneş Fatih Terim Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Apple Jandarma Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 14:58:54. #1.15#
title