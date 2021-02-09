İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 31 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 42 askerden 31'i, İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Harp Okulunda eğitim görürken örgüt bünyesinde hareket etmeyen askeri öğrencileri mobbing ve işkence ile istifa ettirip FETÖ'ye bağlı öğrencilerin önünü açarak Hava Kuvvetleri Komutanlığını ele geçirmeyi hedeflediği gerekçesiyle 42 subay hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 31'ini yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemelerinin sürdüğü, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

780 askeri öğrencinin ayrılmasına neden olmuşlar

Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturmada, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine kadar olan süreçte Hava Harp Okulundan ilişiği kesilen veya ayrılmak zorunda bırakılan öğrencilerin sayısının tespiti amacıyla Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünden bu öğrencilere ait dosyaların istenildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde, kuruluş amacı Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot ve yardımcı yer sınıfından subay yetiştirmek olan bu kurumdan 2006-2014 yılları arasında ayrılmak zorunda bırakılan öğrenci sayısının 780 olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Adresleri ve kimlikleri tespit edilen askeri öğrencilerin tamamının Hava Harp Okulundan ayrılma sebeplerinin tespiti için ifadelerinin alındığı, müşteki ve tanık olarak dinlenen öğrencilerin birbiriyle uyumlu ve bütünlük gösteren ifadeler verdikleri bildirildi.

Soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel ve Tayin Daire Başkanlığında görevli bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin, Hava Harp Okulu Komutanlığında görevli eğitici personel durumundaki alay, filo, kol ve tim komutanlarını yine FETÖ üyeleri arasından seçtiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.

Öğrencilere planlı şekilde işkence yapılmış

Bu kişilerin de örgüt mensubu olmayan Hava Harp Okulu öğrencilerini organize ve planlı bir şekilde işkence, eziyet ve tahammülü zor muamele koşullarına tabi tutarak, okuldan asla mezun edilmeyeceklerinin kendilerine her fırsatta ifade etmek suretiyle okuldan ayrılmalarını sağladıkları belirtildi.

Haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin önemli bir kısmının 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine katılmak ya da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından soruşturma geçirdiklerinin belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda, şüpheliler hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında astlarına emir vermek suretiyle müteaddit kez işkence yapmak ve yaptırmak" suçundan 41'i kamu görevinden çıkarılmış toplam 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.

107 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı

Darbe girişimine katılmaktan hükümlü veya tutuklu bulunan Hava Harp Okulu'ndan daha önceden görev yapmış 107 kişi hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan pilot Müslüm Macit, eski Hava Harp Okulu Komutanı tümgeneral Fethi Alpay, Akıncı Üssü davasının sanıklarından eski binbaşı Tunahan Özarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipte yer alan eski Binbaşı Taner Berber gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

Sağlık raporlarında işkence izleri bulundu

Öte yandan savcılığın soruşturma kapsamında okuldan ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin 15 yıllık sağlık raporlarını talep ettiği, raporlar üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde işkence izlerinin tespit edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, öğrencileri saatlerce güneşin altında yerde süründürdükleri, teçhizatlı şekilde saatlerce komando dansı yaptırdıkları, cansız nesnelere uzun süre tekmil verdirip selam durdurdukları ve çin oturuşu şeklinde çeşitli işkenceler uyguladıkları tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz