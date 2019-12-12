İstanbul merkezli 147 adrese operasyon: 200 ton sahte içki bulundu
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İstanbul merkezli 147 adrese operasyon: 200 ton sahte içki bulundu

İstanbul merkezli 8 ilde yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 200 ton sahte içki ele geçirildi, 107 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:46
İstanbul merkezli 147 adrese operasyon: 200 ton sahte içki bulundu

merkezli 8 ilde yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 200 ton sahte içki ele geçirildi, 107 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize, Mali ve Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, aylarca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde önceden belirledikleri sahte içki üretilen imalathanelere ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere ait 147 adrese baskın düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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