İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si görevde 47 askeri personel...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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