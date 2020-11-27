İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen aralarında 4 muvazzafın da bulunduğu 44 kişiden 33'ü, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen aralarında 4 muvazzafın da bulunduğu 44 kişiden 33'ü, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 14 ilde düzenlediği operasyonda, 2'si üsteğmen, 3'ü astsubay, 39'u askeri öğrenci 44 skerleri personelden 33'ünü yakaladı.

Gözaltına alınanlar arasında, 4 muvazzaf askerinden bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis ekipleri, firari 11 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı