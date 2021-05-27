Son dakika haber: İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı

Son dakika haber: - İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı İstanbul merkezli 12 ilde bilişim suçlarına karıştığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

- İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı bilişim operasyonu: 39 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 12 ilde bilişim suçlarına karıştığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yazılımcı çete lideri Doğukan E. ile birlikte 39 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 12 ilde bilişim suçlarına karıştığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü tarafından 70 ilde yapılan çalışmalar neticesinde drop (kargo çalma), ship (başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma), mail order (bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması), Phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hala getirerek hesapların boşaltılması ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 4'ü çocuk 39 kişi yazılımcı çete lideri Doğukan E. ve tüm yöneticiler operasyon sonucunda yakalandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan