Son dakika haber: İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU; 18 GÖZALTI

Son dakika haberi: İSTANBUL merkezli 10 ilde FETÖPDY Silahlı Terör Örgütüne eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL merkezli 10 ilde FETÖPDY Silahlı Terör Örgütüne eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren kişiler hakkında örgüt üyesi olduğuna yönelik beyanlar bulunan, aralarında aktif kamu personellerinin de bulunduğu 28 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı