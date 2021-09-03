İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 18'i, İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 18'i, İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen ve itirafçı beyanlarında isimleri bulunan 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında aktif kamu çalışanlarının da bulunduğu 18 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 10 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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