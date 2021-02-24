Son dakika haber: İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

24.02.2021 10:48 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:08
Son dakika haber: İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına(FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) uzantılarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda muvazzaf 13 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına(FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) uzantılarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda muvazzaf 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüte yönelik Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 16 muvazzaf FETÖ/PDY üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 1 asteğmen, 6 astsubay ve 6 uzman çavuş olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haber: İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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