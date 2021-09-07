Son dakika haberleri... İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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Son dakika haberleri... İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul merkezli 10 ilde FETÖPDY Silahlı Terör Örgütüne eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheliden 11'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖPDY Silahlı Terör Örgütüne eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheliden 11'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 03 Eylül'de İstanbul merkezli 10 ilde Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren kişiler hakkında örgüt üyesi olduğuna yönelik beyanlar bulunan, aralarında aktif kamu personellerinin de bulunduğu 28 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli 24 kişiden 11'inin tutuklanarak cezaevin gönderildi.

Son dakika haberleri... İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri... İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri... İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN FETÖ OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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