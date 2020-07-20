İstanbul Medipol Üniversitesi'nden sokak hayvanlarına yardım eli
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İstanbul Medipol Üniversitesi'nden sokak hayvanlarına yardım eli

İstanbul Medipol Üniversitesi. sokak hayvanlarının korunup sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için yaşam alanları oluştururken "sevimli dostlar"ın bütün aşı, tıraş, muayene, tasmalama ve beslenme ihtiyaçlarını da karşılıyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden sokak hayvanlarına yardım eli
20.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:15

İstanbul Medipol Üniversitesi. sokak hayvanlarının korunup sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için yaşam alanları oluştururken "sevimli dostlar"ın bütün aşı, tıraş, muayene, tasmalama ve beslenme ihtiyaçlarını da karşılıyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Araştırma Merkezi (MEDİTAM) ekibi ve öğrenciler tarafından sokak hayvanlarının olumsuz çevre faktörlerinden etkilenmemesi için kampüs içinde ve çevresinde de yaşam alanları oluşturdu. Dört mevsim şartlarına uygun olarak yapılan kedi ve köpek kulübeleri belirlenen alanlara yerleştirildi. Kampüste bulunan binalarda da özgürce dolaşabilen "sevimli dostlar" öğrencilerle birlikte derslere bile giriyor.

Sokak hayvanları için sıcak bir yuva olan İstanbul Medipol Üniversitesi, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarına kuru mama ve yemekle beslenme desteği de veriyor. Kampüs içinde ve çevresinde oluşturulan beslenme ünitelerindeki yemler her gün tazelenerek "sevimli dostlar"a ulaştırılıyor. Sokak hayvanlarının korunup sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi ile ortak çalışmalar da yürüten Medipol bu kapsamda tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlara şefkat elini uzatıyor. Medipol bünyesinde ayrıca ihtiyacı olan hayvanlara aşı, ilk müdahale ve küçük cerrahi işlemler yapılıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Merkezi Sorumlu Yöneticisi Uzman Veteriner Hekim Ekrem Musa Özdemir de personelin sahiplendiği hayvanların aşılarını yaparak sahiplerine danışmanlık hizmeti veriyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi, "sevimli dostlar" için seferberlik ilan ederken Medipol öğrencileri ise Hayvanları ve Doğayı Koruma Kulübü çatısı altında farkındalık oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak hayvan barınaklarını ziyaret eden öğrenciler hayvan haklarına karşı farkındalığı artırmak için çok sayıda seminer düzenledi. Öğrenciler düzenlendikleri kermeslerle ve harçlıklarıyla "sevimli dostları"ın ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyor. Öte yandan hayvanların rehabilite edilme sürecinde aktif olarak rol alan öğrenciler, "sevimli dostlar"ın sahiplendirilmelerine ve sıcak bir yuvaya kavuşmalarına aracı oluyor.

Kaynak: AA

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