İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı



Törende konuşan Avcı, "yenilikçi", "girişimci", "toplum ve medeniyet odaklı", "uluslararası", "araştırma odaklı" olarak kurulan üniversitenin, Türkiye'ye ve insanlığa nitelikli insanlar yetiştireceğine inandığını ifade etti.



Üniversitenin 3 bin 838 öğrencisiyle eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Avcı, teknolojinin son gereklerine uygun olarak donatılmış fakülte, yüksek okul, enstitü ve araştırma merkezleriyle, sosyal ve kültürel imkanlarıyla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da önemli bir değeri, bir eğitim markası olma yolunda yürüdüğünü vurguladı.



Bakan Avcı, eğitim öğretim yılı başında birçok öğrencinin üniversiteli olmanın heyecanını yaşarken, bazı öğrencilerin de mezuniyet yılı olduğuna değinerek, "Sevgili öğrenciler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden aldığınız bu güzel eğitimin hayatınız boyunca size ufuk açacağına, istihdamınız anlamında hayırlı kapılar aralayacağına gönülden inanıyorum. Mezuniyet sonrasında yeni hayatınızda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman da 2010'da açılan üniversitenin ilk mezuniyet töreninin düzenlendiğini belirterek, 10 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksek okul ve 7 ayrı yerleşkede 26 lisans, 48 yüksek lisans ve doktora programı ile eğitime devam ettiklerini söyledi.



Konuşmaların ardından bölüm birincilerine hediyeleri, öğretim üyeleri tarafından sunuldu.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da üniversite birincisi Abdülkadir Aksöz'e diplomasını verdi.