İstanbul Mecidiyeköy'de yol su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı
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İstanbul Mecidiyeköy'de yol su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları oldu.

İstanbul Mecidiyeköy'de yol su altında kaldı, araçlar mahsur kaldı
21.08.2020 08:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 08:06

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları oldu. Mecidiyeköy Varyant altı su altında kalırken, araçlar mahsur kaldı.

Şişli Mecidiyeköy Varyant altı etkili olan sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Göle dönen yolda birçok vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar yolda kaldı. Trafik adeta durma noktasına gelirken, bazı vatandaşlar göle dönen yolda zorlukla gitmeye çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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