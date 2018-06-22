İstanbul'da Dev Gökdelenin Dış Cephesi Alev Aldı

İstanbul Maslak'ta 32 katlı bir gökdelende sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Gökdelenin dış cephesindeki aydınlatma sisteminden başladığı düşünülen yangın, ilk katlardan başlayarak en üst katlara kadar zaman zaman sürdü.

İtfaiye ekipleri, gökdelenin üst katlarındaki yangına müdahale edebilmek için camları kırdı. Yangın, 1.5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, gökdelenin camlarını kırarak müdahale etti. Gelen ilk bilgilere göre yangın dış aydınlatma sistemindeki elektrik kontağından çıktı.

ÇALIŞAN PERSONEL ETKİLENMEDİ

Korkutan yangında çalışan personellerin olduğu bölümler etkilenmedi. Sadece dış cephedeki aydınlatma bölümünde çıktı yangın. Alevler binanın 20'inci katına kadar ulaştı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangın binanın üst katına doğru devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin üst katlardaki camları da kırarak müdahale etmesi bekleniyor.