İSTANBUL "Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"
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İSTANBUL "Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"

"Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) SALGIN nedeniyle maske ile spor yapmanın zararları konuşulurken, maskesiz spor yapmak da başka riskleri beraberinde getiriyor.

26.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:55

"Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor"

Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) SALGIN nedeniyle maske ile spor yapmanın zararları konuşulurken, maskesiz spor yapmak da başka riskleri beraberinde getiriyor. Açık havada maskesiz spor yapmak nefes alışverişinin hızlanması ile birlikte etrafa daha fazla virüsün yayılmasına neden olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, "Maskesiz yürümeye çalışıyorsak çok hızlı soluk alıp verdiğimiz için etrafa yaydığımız virüs yükü normale göre daha fazla olacak. O nedenle virüsü bulaştırabilme potansiyelimiz daha yüksek olacak" dedi.

'KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR YÜKLENMEDEN SPORA BAŞLAMALI'

Sosyal mesafeyi korumanın önemi bir kez daha ortaya çıkarken konu ile ilgili uyarılarda bulunan İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, "Uzun zamandır evde kalmanın verdiği bir yorgunluk ve hantallık mevcut. İnsanlar bu sürecin devamında normal hayatına hızlı bir şekilde geçmek istiyor. Bu geçişi çok sağlıklı bir şekilde yapmalıyız. Özellikle kronik ya da kalp hastalığı olan kişilerin spor yaparken aşamalı bir şekilde ve bir anda yüklenmeden spor yapmaya başlaması gerekiyor. Aşırı yüklenme, ritm bozuklukları, kalp krizleri, kalp yetmezliği gibi durumlara yol açabilir. Yürüyüş sırasında mesafeyi koruyacağız, dinlenerek yürüyeceğiz, maske takmaya çalışacağız" dedi.

'VİRÜS YÜKÜ ARTMIŞ ŞEKİLDE BULAŞTIRIYOR'

Maske takmanın da kalbe zararları olabileceğini belirten Prof. Dr. Uçar, "Maskesiz yürümeye çalışıyorsak çok hızlı soluk alıp verdiğimiz için etrafa yaydığımız virüs yükü normale göre daha fazla olacak. O nedenle virüsü bulaştırabilme potansiyelimiz daha yüksek olacak. Biz kimde virüs olup olmadığını bilmiyoruz. Birçok insan belirti vermeden hastalığı geçirdiği için virüsü yayabiliyor. O nedenle mümkün olduğunca tedbirlere uyarak sosyalleşmeyi sağlamalıyız" dedi.

'BASKETBOL, FUTBOL VİRÜSÜ YAYAR'

Basketbol, futbol gibi sporların virüsü çok fazla yayma riski olan ve maskeli yapılamayan sporlar olması nedeniyle şu dönemde yapılmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Uçar, kalp hastalarına da şu uyarılarda bulundu: "Kalp hastalarına tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi sporları öneriyoruz. Yarışmalı sporları asla önermiyoruz. Uzun süredir evde kaldığımız için bu sporları da aşamalı olarak yapmamız gerekiyor. Bir anda yüklenerek değil de yavaş yavaş, her gün süreyi ve tempoyu kademeli olarak artırarak 4 hafta gibi bir süreye yaymamız gerekiyor."

'SPOR YAPARKEN NEFES DARLIĞI OLURSA HEMEN DİNLENMEYE GEÇMELİ'

Spor yaparken hangi şikayetler oluştuğuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Uçar, "Eğer spor yaparken göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve baygınlık hissi gibi durumlar olursa muhakkak durmak ve serin bir yerde dinlenmeye geçmek gerekiyor. Sıvı desteğine çok dikkat etmek gerekiyor. Çok terlemeden ve güneşten kendimizi koruyarak spor yapmamız gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

İSTANBUL 'Maskesiz spor yapmak yayılan virüs miktarını artırıyor'

Kaynak: DHA

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