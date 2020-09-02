İSTANBUL-MARKET ÇALIŞANI KADINA TOKAT ATAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST
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İSTANBUL-MARKET ÇALIŞANI KADINA TOKAT ATAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST

Sancaktepe'de markette market çalışanı kadınlara şiddet uygulayan Cahit B., tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, kadının 'basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı' gerekçesi ile serbest bırakıldı.

02.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:25

Sancaktepe'de markette market çalışanı kadınlara şiddet uygulayan Cahit B., tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, kadının 'basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı' gerekçesi ile serbest bırakıldı. Cahit B.'nin yurt dışına çıkışını yasaklayan mahkeme, şüpheli hakkında ev hapsi kararı verdi.

Sancaktepe'de bir markette çalışan kadınlara şiddet uyguladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Cahit B., emniyet işlemlerinin ardından hakkında soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Cahit B., savcılık sorgusunun ardından, "Hırsızlık" ve "Basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

PARASINI ÖDEDİĞİ ÜRÜN YÜZÜNDEN HIRSIZLIKLA SUÇLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Mahkemedeki sorgusunda olay günü kız kardeşi ile birlikte markete alışveriş için gittiklerini, parasını ödediği bir içecek için hırsızlık ile suçlandığını söyleyen Cahit B., "Kasiyer arkamdan bana bağırarak 'hırsız mısın' dedi. Ben de bunun üzerine öfkelendim. "Parası ile aldığım halde nasıl hırsız dersiniz" dedim. Hatta onlara kameradan izleyebileceklerini söyledim" dedi.

TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ

Marketten çıkmak istediği halde kasiyerin çıkmasına engel olduğunu öne süren Cahit B., "Karşıma dikildi. Ben de ona tokat attım. Daha sonra diğer kasiyer bana arkadan vurdu. Ben de kendimi savundum. Olay bundan ibarettir. Hırsızlık yapmadım. Müştekiler bana vurduğu için ben de onlara karşılık verdim. Suçsuzum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, hırsızlık suçunun şüpheli lehine değişme ihtimali ve müştekilerin basit yaralanmasını gerekçe göstererek şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Yurt dışına çıkışı yasaklanan şüpheli ev hapsine alındı.

İSTANBUL-MARKET ÇALIŞANI KADINA TOKAT ATAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST

Kaynak: DHA

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