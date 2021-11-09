İstanbul Maratonunda 55 İnegöllü Koştu

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay 43. İstanbul Maratonu 7 Kasım Pazar günü yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden startı verilen ve Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan noktada tamamlanan yarışta, İnegöl Belediyesi organizasyonu ile şehrimizden de vatandaşlar ve sporcular yer aldı.

İstanbul Maratonu için yapılan duyurular üzerine halk yürüyüşü için 38, koşu sporcusu olarak da 17 kişi kayıt yaptırdı. Maraton öncesi Cumartesi gecesi İnegöl Belediyesi'nin ulaşım desteği sağladığı 55 kişilik grup İstanbul'a hareket etti. Pazar sabahı Pandemi şartlarında aşı kartı zorunlu uygulaması ile riskleri en aza indirgenen maraton Anadolu Yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başladı. Toplamda 40 bin kişinin koşacağı organizasyonda bir yıl aradan sonra 15 kilometre koşusu ile 8 kilometre halk yürüyüşü düzenlendi. Bu iki kategorideki koşu, geçen yıl pandemi dolayısıyla yapılamamıştı.

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