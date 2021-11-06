İstanbul Maratonu, 43. yılında rekorlara koşuyor

İSTANBUL (DHA) - İ. Renay Onur: İstanbul Maratonu'nun 43 yıllık tarihinde gördüğümüz en yüksek Türk katılımcı sayısı bu sene

"Yürümenin keyfini çıkartanları bir adım öteye taşıyıp, ne kadarına daha aktif bir hayat yaşatabiliyoruz ona bakacağız"

"Geçen sene ekiple beraber çok çalıştık. Hız yapılabilecek bir parkur çıkardık. İstanbul'da hız yapılabilecek parkurun bir güzelliği de şu, dünyanın en tarihi parkurlarından bir tanesi. O yüzden İstanbul Yarı Maraton Parkuru, dünyada rekor kırılabilecek parkurlar arasına girdi. Bu İstanbul için güzel bir tanıtım aracı. İstanbul'da birçok kişi en iyi derecesini koşmak için yer ararken, önüne çıkan isimler arasında İstanbul Yarı Maratonu da giriyor. Yarı maraton konusunda heyecanlıyız. Orada da yurt dışı katılımının çok arttığını görüyor olacağız. Bizim kafamızda oturdu. Yarı Maraton; tarihi bir parkurda, hız yapılabilecek bir parkur. İstanbul Maratonu'nda kıtalararası koşma zevkini yaşayabileceğimiz ama hız tarafı ön plana çıkmayacak bir parkur. Deneyim tarafı daha zengin bir parkur. İstanbul'un bu iki güzel koşusunda, önümüzdeki yıllarda hem turist hem de yerli katılımcının arttığını hep beraber görüyor olacağız."