İSTANBUL-MALTEPE'DE PARKTAKİ MARİNA BOŞALTILIYOR
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Maltepe, Marina, Sabah, DHA, Güncel

İSTANBUL-MALTEPE'DE PARKTAKİ MARİNA BOŞALTILIYOR

(Havadan Görüntülerle)MALTEPE'DE PARKTAKİ MARİNA BOŞALTILIYORÇağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA)Maltepe sahilinde bulunan yaklaşık 250 tekne, sahiplerine bir gerekçe sunmaksızın kaldırılmaya başlandı.

12.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:56
İSTANBUL-MALTEPE'DE PARKTAKİ MARİNA BOŞALTILIYOR

İSTANBUL-(Havadan Görüntülerle)MALTEPE'DE PARKTAKİ MARİNA BOŞALTILIYOR

Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA)

Maltepe sahilinde bulunan yaklaşık 250 tekne, sahiplerine bir gerekçe sunmaksızın kaldırılmaya başlandı. Tekne sahipleri görevlilere tepki gösterirken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Maltepe'de Osmangazi Parkı içerisinde bulunan marinadaki teknelere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından boşaltma kararı verildi. Sabah saatlerinde marinaya gelen belediye ekipleri, tekne sahiplerinden marinadan çıkmaları gerektiğini söyledi. Kendilerine daha önce tebligat gönderilmediğini söyleyen tekne sahipleri duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 200 tekne bulunan marinada boşaltma işlemleri başladı ve marinaya girişler kapatıldı. Deniz zabıtası vatandaşlardan teknelerini marinadan kaldırmasını istedi. Teknelerini bulundukları yerden kaldırmayan tekne sahiplerinin tekneleri belediyeye ait römorkör ile marinadan karşı kıyıya çekildi. Bölgeye güvenlik amaçlı sahil güvenlik ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

BİZE YAPILAN NE BİR TEBLİGAT VAR, NE DE BİR YAZI

Tekne sahibi Güneri Erten, Burada bulunan bir teknenin sahibiyim. Biz de ne olduğunu anlamadık. Birden bire sabah geldi görevli arkadaşlar, tekneleri kaldırmaya çalışıyorlar. Bize yapılan ne bir tebligat var, ne de bir yazı geldi. Mağdur durumdayız şu anda. Teknelerimizi alıp çekecekler, herhangi bir şey olursa zararımızı kim karşılayacak Hiçbir dayanakları yok, hiçbir şey söylemiyorlar. Hiçbir belge sunmuyorlar bize. 'Şu nedenden dolayı buradan kalkmanız lazım.' diye hiçbir şey yok. Teknelerinizi çekin diyorlar. Şu anda sahilde tekneleri kendileri çekip şu tarafa koymaya başladılar. Bu teknelerin burada durmasıyla orada durması arasındaki fark nedir onu da anlamış değiliz. Bir acayip bir şey dedi.

İSTANBUL-MALTEPE'DE PARKTAKİ MARİNA BOŞALTILIYOR

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL-MALTEPE'DE PARKTAKİ MARİNA BOŞALTILIYOR

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