İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oluyor

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Vatandaşlar iş çıkışında kara yakalandı. Evlerin çatısı, araçların üzeri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağışlar Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Evlerin çatıları, araçların üstleri beyaza büründü. Cadde üzerinde kar küreme ve tuzlama araçlarının hazırda beklediği görüldü.

Öte yandan yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkili olması bekleniyor.

(Abdul Samet Kaya - Halit Arslan/ İHA)