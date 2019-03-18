İstanbul - Maltepe'de Güzergah Değiştiren Minibüs Kaza Yaptı : 3 Yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Maltepe'de trafiğe takılmamak için güzergahını değiştiren yolcu minibüsü kazaya neden oldu. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Küçükyalı Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'ta meydana geldi. Trafiğe takılmamak için güzergah değiştiren 34 M 2354 plakalı yolcu minibüsü, 34 GY 4883 plakalı otomobile çarptı. Çarpmamın şiddetiyle minibüs park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada minibüsteki 2 yolcu ve otomobildeki yaşlı bir kadın yaralandı. Kaza nedeniyle sokakta kısa süreli bir panik yaşandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sokak araç trafiğine kapatıldı. Bölgede oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Yahya Cebeci, "Normal yolda gidiyordum. Minibüs bana çarptı, savurdu. Kendi güzergahı olmayan yerden geldi. Annem yaralandı. Minibüste bulunan 2 kadın da yaralandı. Burada sürekli aynı kazalar yaşanıyor. Önlem alınsa bu kazalar yaşanmaz" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yolcu minibüsünün, seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durduğu görülüyor.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı(güvenlik kamerası)

-Yaralıların görüntüsü

-Yaşanan panik

-Vatandaşların yaralılara yardım etmesi

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile polis arasındaki diyaloglar

-Araçların kaldırılması

Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA