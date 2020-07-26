İSTANBUL-MALTEPE'DE ARAÇ PARÇALARININ OLDUĞU DEPODA YANGIN
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İSTANBUL-MALTEPE'DE ARAÇ PARÇALARININ OLDUĞU DEPODA YANGIN

MALTEPE'DE ARAÇ PARÇALARININ OLDUĞU DEPODA YANGINHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHAMaltepe'de hurda araç parçalarının bulunduğu açık alandaki bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

26.07.2020 17:34 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:21

İSTANBUL-MALTEPE'DE ARAÇ PARÇALARININ OLDUĞU DEPODA YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de hurda araç parçalarının bulunduğu açık alandaki bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Kemer Sokak üzerindeki açık alanda hurda araç parçalarının bulunduğu bir depoda çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alanın yakınında bulunan depoda çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarla birlikte ekipler alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Alevlerin yükselmesi nedeniyle yangın elektrik tellerine sıçradı. Yaşanan kısa süreli patlamaların ardından elektrik tellerinde kopma meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

İSTANBUL-MALTEPE'DE ARAÇ PARÇALARININ OLDUĞU DEPODA YANGIN

Kaynak: DHA

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