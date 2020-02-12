İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi...
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı operasyon başlattı.
12.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:02
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik Türkiye ve Almanya'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Kaynak: AA