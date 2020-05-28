İSTANBUL Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi
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İSTANBUL Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi

Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildiDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'tan itibaren geçici olarak ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

28.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:31

Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'tan itibaren geçici olarak ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Cuma namazı, 2,5 aylık aranın ardından yarın kılınacak. Avlusu olan ve açık alanlarda kılınması planlanan Cuma namazı için Bağcılar'daki Mahmutbey Stadı sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde hazır hale getirildi. Özellikle yan yana 1,60 metre ve önlü arkalı 2'şer metre mesafe kuralı uygulanacak şekilde şeritler çizildi.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Müftülüğü yoğun olması beklenen Cuma namazını herkesin kılabilmesi için camilerin yanında stadyumlardan meydanlara ve pazar alanlarına kadar geniş açık alanları cemaat için düzenliyor. Bugün de Mahmutbey Stadyumu, Cuma namazının sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde kılınabilmesi için yan yana 1.60 metre ve arka arkaya sıralı şekilde 2'şer metre olacak şekilde şeritler çizildi.

'TUVALETLER VE ABDESTHANELER KAPALI OLACAK'

15 dakika sürecek Cuma namazı ve detayları hakkında bilgi veren Bağcılar Müftüsü Celal Büyük, 'Normalleşme süreci içerisinden 29 Mayıs Cuma gününden itibaren camilerimizde topluca ibadete başlıyoruz. Cuma namazıyla birlikte camilerimizde toplu ibadet başlanacak. Cuma namazları öncelikle camilerin avlularında kılınacak. Yarından itibaren öğlen ve ikindi namazları cami içerisinde fiziki mesafeye dikkat ederek kılınmaya başlıyor. Özellikle yarın Cuma namazına gidecek vatandaşlarımızın müftülüklerimizin sitelerinde ilan ettikleri camileri oradan görebiliyorlar. Camiye giderken her vatandaşımızın mutlaka maske takması gerekiyor. Seccadesini de yanında götürmesi gerekiyor. Tuvaletler ve abdesthaneler kapalı olacağı için her bir vatandaş abdestini evinde alıp namaza gelmeli' diye konuştu.

'SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR'

Bağcılar'da 44 caminin avlusunda Cuma namazı kılınabileceğini dile getiren Büyük, 'İki meydan, iki pazar yeri ve bir stat Cuma namazı için açıldı. Bu alanları da namaz için hazır hale getiriyoruz. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Ön ve arka saf arasında 2 metre ve yan yana duran vatandaşlarımız için ise 1.60 metre mesafede olunması kararı alındı' dedi.

CUMA NAMAZININ DETAYLARI

Bağcılar İlçesi Müftüsü Celal Büyük, Cuma namazının ilk sünnetinin alanda cemaat ile beraber kılınacağını, ardından hutbe okunacağını ve iki rekatlık farz namazının ardından vatandaşların son sünnet ve tesbihat için evlerine dağılacağını söyledi. Özellikle cemaatin dağılırken de fiziki ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Bağcılar'da 29 Mayıs Cuma günü 44 cami avlusu, Mahmutbey Stadyumu, iki meydan ve iki Pazar alanında Cuma namazı kılınabilecek.

İSTANBUL Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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