İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'da ikamet eden birçok öğrenci ve veli daha iyi bir gelecek planlaması için arayış içerisindeler. Buna göre İstanbul'un en iyi liselerinin taban puanları ile araştırma yapmaya başlamalarının ardından, lise taban puanları en çok merak edilen konuları arasında yer almakta. Peki, İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği ve %83 katılım oranı sağlanan LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden öğrenilecek sonuçlara göre iyi bir lisede eğitim almak isteyen birçok öğrenci ve veli liselerin taban puanlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İstanbul'da iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, internette en çok " İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?" gibi soruların cevaplarını aramakta. İstanbul lise taban puanları ve İstanbul'un en iyi liselerine haberimizin devamından erişebilirsiniz.



İSTANBUL EN İYİ VE EN YÜKSEK PUANLI LİSELERİ

Adı İli Türü Puanı 1.Galatasaray Lisesi BEYOĞLU Anadolu Lisesi 500.000 2. İstanbul Erkek Lisesi FATİH Anadolu Lisesi 497.412 3. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi BEŞİKTAŞ Anadolu Lisesi 494.825 4. İstanbul Atatürk Fen Lisesi KADIKÖY Fen Lisesi 493.397 5. Çapa Fen Lisesi FATİH Fen Lisesi 492.394 6. Cağaloğlu Anadolu Lisesi İSTANBUL/ FATİH Anadolu Lisesi 489.675 7. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İSTANBUL/ ÜSKÜDAR Anadolu Lisesi 487.967 8. Kadıköy Anadolu Lisesi İSTANBUL/ KADIKÖY Anadolu Lisesi 484.377 9. Yaşar Acar Fen Lisesi İSTANBUL/ BEYLİKDÜZÜ Fen Lisesi 482.664 10. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ Anadolu Lisesi 480.838 11. Haydarpaşa Lisesi İSTANBUL/ ÜSKÜDAR Anadolu Lisesi 480.370 12. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi İSTANBUL/ KARTAL Anadolu Lisesi 478.757 13. Vefa Lisesi İSTANBUL/ FATİH Anadolu Lisesi 477.584 14. Adnan Menderes Anadolu Lisesi İSTANBUL/ BAHÇELİEVLER Anadolu Lisesi 477.361 15. Şehit Münir Alkan Fen Lisesi İSTANBUL/ BÜYÜKÇEKMECE Fen Lisesi 477.234 16. Burak Bora Anadolu Lisesi İSTANBUL/ KARTAL Anadolu Lisesi 476.410 17. Beşiktaş Anadolu Lisesi İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ Anadolu Lisesi 475.408 18. Pertevniyal Lisesi İSTANBUL/ FATİH Anadolu Lisesi 474.996 19. Burak Bora Anadolu Lisesi İSTANBUL/ KARTAL Anadolu Lisesi 472.343 20. Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi İSTANBUL/ KARTAL Fen Lisesi 470.861 21. Şehremini Anadolu Lisesi İSTANBUL/ FATİH Anadolu Lisesi 470.101 22. M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi İSTANBUL/ BAŞAKŞEHİR Anadolu Lisesi 469.510 23. Yeşilköy Anadolu Lisesi İSTANBUL/ BAKIRKÖY Anadolu Lisesi 467.442 24. Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi İSTANBUL/ SİLİVRİ Fen Lisesi 467.219 25. Hasan Polatkan Anadolu Lisesi İSTANBUL/ BAKIRKÖY Anadolu Lisesi 465.866 26. Şehit İlhan Varank Fen Lisesi İSTANBUL/ MALTEPE Fen Lisesi 465.607 27. Validebağ Fen Lisesi İSTANBUL/ ÜSKÜDAR Fen Lisesi 464.376 28. Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi İSTANBUL/ KARTAL Anadolu Lisesi 464.137 29. Atatürk Anadolu Lisesi İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ Anadolu Lisesi 463.497 30. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi İSTANBUL/ BAĞCILAR Fen Lisesi 463.260 31. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İSTANBUL/ KADIKÖY Anadolu Lisesi 461.723 32. Nişantaşı Anadolu Lisesi İSTANBUL/ ŞİŞLİ Anadolu Lisesi 461.488 33. Maltepe Fen Lisesi İSTANBUL/ MALTEPE Fen Lisesi 461.274 34. Bahçelievler Anadolu Lisesi İSTANBUL/ BAHÇELİEVLER Anadolu Lisesi 460.787 35. Çemberlitaş Anadolu Lisesi İSTANBUL/ FATİH Anadolu Lisesi 458.653 36. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İSTANBUL/ BEYOĞLU Anadolu Lisesi 458.605 37. Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ Anadolu Lisesi 458.124 38. Kadir Has Anadolu Lisesi İSTANBUL/ MALTEPE Anadolu Lisesi 456.846 39. Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi İSTANBUL/ BEYLİKDÜZÜ Anadolu Lisesi 456.600 40. Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İSTANBUL/ KADIKÖY Anadolu Lisesi 456.004

İSTANBUL EN İYİ İLK 10 LİSESİ HANGİLERİDİR?

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Yaşar Acar Fen Lisesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi



2021 LGS BARAJI KAÇ PUAN ?

LGS sınavında tam puan 500 olarak açıklanmıştır. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu. Buna ek olarak baraj puan henüz açıklanmadı. Yüzde 2'lik dilime girmek isteyen öğrencilerin ortalama en az 450 puan alması gerekiyor. %7 'lik dilime kadar tercih edilen liseler bulunabiliyor.

MEB LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr' üzerinden T.C kimlik numarası ve doğum tarihi ile sınav sonuçlarını öğrenebilir.

NOT: Sınav sonuçları için sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MEB LGS SINAV SONUÇ BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

2021 LGS SINAVA KATILIM YÜZDESİ KAÇ?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.