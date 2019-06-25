İSTANBUL LGS şampiyonlarının hedefi Mühendislik

LGS şampiyonlarının hedefi: Mühendislik

İSTANBUL, (DHA)- Dün açıklanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre yaklaşık 500 öğrenci birincilik elde etti. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenciler arasındaki iki isim Çınar Öğüt ve Gökalp Yücelsin, hedeflerinin yazılım ve uçak mühendisliği olduğunu söyledi.

Bu sene ikinci kez uygulanan ve 1 milyonu aşkın öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları açıklandı. Öğrenciler hem LGS hem de adrese dayalı yerleştirme için nasıl tercih yapacaklarını MEB'in yayınladığı kılavuzdan öğrenebilecek. 66 ilde 565 öğrencinin birinci olduğu sonuçlarda, Bahçeşehir Koleji kampüslerinden 32 öğrenciden Türkiye birinciliği haberi geldi. Kolejin Etiler kampüsündeki birinci öğrenciler Çınar Öğüt ve Gökalp Yücelsin, mühendis olmak istediklerini söyledi.

ZOR SORULAR ÇÖZEREK SINAVA HAZIRLANILMALI

Soruların tamamına doğru cevap veren Bahçeşehir Koleji Etiler Kampüsü öğrencisi Çınar Öğüt, sınav için çalışmalara hafif tempo ile başladığını dile getirdi.

5 yıldır eskrimle uğraştığını ve bu sporun deşarj olma ve stres kontrolünde kendisine fayda sağladığını vurgulayan Öğüt, sınav sorularının kendisi için çok zor olmadığını belirterek gelecek sene sınava girecek olanlara da tavsiyelerde bulundu.

Öğüt, 'Matematikte ve Fen'de birkaç tane zor ve seçici soru vardı. Ben de özellikle Fen'de zorlandım. Öğretmenlerimiz de senenin başından beri bize çok destek oldu. Arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. Okulun ilk açıldığı zamanlar hemen kendimizi sıkmaya gerek yok. Çünkü bu sefer sürecin sonuna doğru çok yorulurlar. Çok soru çözeceğim demek yerine ihtiyacı olan ve nitelikli soruları çözmeleri lazım. 500 kolay soru çözeceğine, 50 tane zor soru çözmesi daha faydalı olur' dedi.

'UÇAK MÜHENDİSİ OLMAYI İSTİYORUM'

Tam puan alarak Türkiye birinciliğine adını yazdıran öğrencilerden biri olan Gökalp Yücelsin ise, hedefinin uçak mühendisliği olduğunu söyledi.

Mühendis olmak istediği için en çok Almanca öğrenmek istediğini söyleyen Yücelsin, 'Almanya'da da bu imkanlar gelişmiş olduğu için Almanca öğrenmek istiyorum. Bu nedenle lise tercihinde Almanca dil programı olan liseler önceliğim. Uçak mühendisi olmak istiyorum çünkü havacılığa ilgim var. Boş zamanlarımda hep uçak resimleri çiziyorum. Uçaklarla ilgilenen bazı arkadaşlarım da var, onlardan bana da bu ilgi bulaştı' dedi.

Ailesinin ve öğretmenlerinin kendisinden desteklerini hiçbir zaman esirgemediğine vurgu yapan Yücelsin, sürece nasıl hazırlandığını ise şöyle anlattı:

'Sınav için çalışmalara önceden başladık. Okulumuz da bu konuda destek oldu. Uzun süreli bir çalışma oldu. Eskiden çok fazla önemsemiyordum ama son 1 sene içinde tempoyu daha çok artırdım ve daha fazla çalışmaya başladım. Çok fazla planlı çalışmadım ama eve gidince 'bunu yapayım' diyordum. Sonra da yorulana kadar çalışıyordum.?

'DİKKAT VE ODAĞI ARTIRACAK FAALİYETLER YAPMALILAR'

Sınavda kendisini zorlayan birkaç soru olduğuna vurgu yapan Yücelsin, sınav sorularının süreç içerisinde çözdüğü denemelerden zor olmadığını dile getirdi.

Dikkat ve odaklanmasını artıracak faaliyetlere de vakit ayırdığını ifade eden Yücelsin, 'Sınava girecek arkadaşlarıma düzenli çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü çalışmayanlar yapamıyor. Soru sayısına çok takılmasınlar ve kalitesine daha çok önem versinler. Yüksek kalitede soru çözmek verim getiriyor. Düşük kalitede ne kadar çözerseniz çözün, konuyu hatırlamanıza yardımcı oluyor' dedi.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA