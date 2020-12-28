Barajlardan olumsuz haberler gelmeye devam ediyor
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Barajlardan olumsuz haberler gelmeye devam ediyor

28.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:41
Barajlardan olumsuz haberler gelmeye devam ediyor

İstanbul'la ilgili korkutan veri: Doluluk oranı yüzde 20 seviyesini gördü.

İstanbul'la ilgili korkutan veri: Doluluk oranı yüzde 20 seviyesini gördü. İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 20 seviyesine kadar indi.

İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar düştü. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranları, bugün itibariyle yüzde 20.93 seviyesine kadar indi. Son 10 yıllık doluluk oranlarına bakıldığında bu orana yakın en yakın oran 28 Aralık 2019 yılında yüzde 34.02 olarak ölçülmüştü.

-İHA-

Barajlardan olumsuz haberler gelmeye devam ediyor
Barajlardan olumsuz haberler gelmeye devam ediyor
Barajlardan olumsuz haberler gelmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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