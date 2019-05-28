İSTANBUL- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 1 ÖLÜ - 2

İSTANBUL- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA 1 ÖLÜ - 2

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı Edirme istikametinde bir otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.
(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA
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