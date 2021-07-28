İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAMYON YOLCU OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otobüse, aynı istikamette ilerleyen kamyon arkadan çarptı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otobüse, aynı istikamette ilerleyen kamyon arkadan çarptı. Yolcu olmayan otobüste ölüm yada yaralanma yaşanmazken kazada kamyon şoförü hafif yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Odayeri Mevkii Hikmet Çeri Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Bülent Turhan'ın kullandığı 16 FH 124 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, aynı istikamette seyir halinde olan Nazım Toker'in kullandığı 20 NG 003 plakalı otobüse arkadan çarptı.

OTOBÜS ARIZALI OLDUĞU İÇİN İÇİNDE YOLCU YOKTU

Sefere çıkması planlanan otobüsün arıza yapması nedeniyle, tamir için yola çıktığı ve dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlediği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda Jandarma, Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kamyonda tek olduğu öğrenilen sürücü Bülent Turhan ayağından hafif yaralı olarak kamyondan çıkarıldı. Turhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Hikmet Çeri Viyadüğü Edirne istikametinde trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı