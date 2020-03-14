İSTANBUL-Kurtoğlu: Kenevir Türkiye açısından 100 milyar dolarlık pazara tekabül ediyor
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İSTANBUL-Kurtoğlu: Kenevir Türkiye açısından 100 milyar dolarlık pazara tekabül ediyor

Kurtoğlu: Kenevir Türkiye açısından 100 milyar dolarlık pazara tekabül ediyorİSTANBUL, (DHA)- Farklı sektörlerde 50 bin çeşide varan verimli bir üretim yelpazesi olan kenevir hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kurtoğlu, 'Kenevir Türkiye açısından 100 milyar dolarlık bir pazara tekabül ediyor.

14.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:58
İSTANBUL-Kurtoğlu: Kenevir Türkiye açısından 100 milyar dolarlık pazara tekabül ediyor

Kurtoğlu: Kenevir Türkiye açısından 100 milyar dolarlık pazara tekabül ediyor

İSTANBUL, (DHA)- Farklı sektörlerde 50 bin çeşide varan verimli bir üretim yelpazesi olan kenevir hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kurtoğlu, 'Kenevir Türkiye açısından 100 milyar dolarlık bir pazara tekabül ediyor. Keneviri geliştirirsek bu ilaçları çok daha ucuza yapabiliriz' dedi.

Toplumun büyük çoğunluğu tarafından adı uyuşturucuyla yan yana anılsa da; sağlıktan sanayiye, tekstilden inşaata, tarımdan ev eşyalarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan, çevre dostu özelliği ile öne çıkan kenevir, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) tarafından düzenlenen 3'üncü Endüstriyel Kenevir Sempozyumu'nda ele alındı. Çok sayıda bilim insanı, uzman ve bürokratın katıldığı sempozyumda 'Sağlık Sektörü ve Kenevir - Türk Ekonomisi ve Kenevir - Türk Tarım Politikaları ve Kenevir - Kenevir Konusunda İhtiyaç Duyulan Hukuki Düzenlemeler' başlıkları konuşuldu.

FATURAYI KENDİMİZE KESERSEK DÜNYA İLE REKABET EDEBİLİRİZ

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye olarak kenevirin farkına çok geç varıldığını ifade etti.

Doç. Dr. Aydın, şöyle konuştu:

'Kenevir daha düne kadar çok iptidai yöntemlerle, köylülerimizin bildiği şehirlilerin bilmediği bir üründü. Kenevirle 50 bin çeşit ürün üretilebiliyor. Sanayinin de birçok alanında kullanılıyor. Asırlardan beri süregelen kanser ve türevi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Bu kadar önemli olan bir ürünün Türkiye farkına varamamış. Düşünememişiz ve faturayı Batı'ya kesmişiz. Faturayı biz ne zaman kendimize kesmeye başlarsak ancak o zaman dünya ile rekabet edebilir, tam bağımsız bir ülke olabiliriz. Ekonomide, tarımda, sanayisinde, savunmasında bağımsız bir ülke olabiliriz. Sizin birinci göreviniz bu ülkeyi tam bağımsız bir ülke haline getirmek ve tam bağımsız olarak yönetmek. Bunun da tek çaresi, faturayı kendimize kesmektir.'

ÖNEMLİ OLAN GIDA, SU VE İLAÇ ENDÜSTRİSİ

Öğrencilerin en önemli şeyin teknolojik ürünler olduğunu söylediklerini belirten İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu önümüzdeki 25 yıl içerisinde en önemli şeyin gıda, su ve ilaç endüstrisi olduğunu dile getirdi.

Türkiye 2019 yılında enerjiye yaklaşık 40 milyar dolar ödediğine vurgu yapan Kurtoğlu, '40 milyar dolardan daha fazlasını da sadece ilaç ithalatı için ödedik. Bu anlamda kenevir çok önemli' dedi.

ÇOCUKLARIN ZİHİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Kenevirin yıllar önce bilinmediği için uyuşturucu ile bağdaştırıldığını ve sonrasında elimizden alınmaya çalışıldığını vurgulayan Kurtoğlu, 'Çocukların zihin gelişimlerini bile olumlu etkileyen bir şey. Uyuşturucu tedavisinde de dahi kenevir kullanılıyor. Uyuşturucu batağına batmış bir çocuğun normal şartlarda tedavi görebilmesi için yıllık 7-8 bin dolarlık ithal ettiğimiz ilacı kullanıyorlar. Kendimiz bu keneviri geliştirirsek bu ilaçları çok daha ucuza yapabiliriz' ifadelerini kullandı.

'100 MİLYAR DOLARLIK PAZARA TEKABÜL EDİYOR'

'Bugün dünyanın her yerinde CBD denilen etken maddesinin 200 gramı 100 bin lira civarında satılıyor' diyen Kurtoğlu, 'Yaprağından elde ediliyor ama biz yaprağını yakıyoruz. Bunun mutlaka devletimiz tarafından yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Türkiye açısından 100 milyar dolarlık bir pazara tekabül ediyor' dedi.

'ÇALIŞMALARA OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ'

Sempozyum hakkında bilgi veren İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) Müdürü Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, kamuoyunun kenevir hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söyledi.

Özyılmaz, 'Uzun zaman yasaklı olan keneviri ekmemiş, kullanmamışız. Onun yerine de doğaya, insan sağlığına zararlı olan plastikler kullanılmış. Biz bu çalışmalarımıza bakanlıktan, kamuoyundan olumlu tepkiler alıyoruz. Bu olumlu tepkiler neticesinde çok daha iyi bir noktaya geleceğimize ve kenevirin daha iyi kullanım alanına gireceğini düşünüyorum. Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla Türkiye'nin değişik üniversitelerinden öğretim üyelerini, farklı sektörlerden uygulayıcı ve çalışanları uzmanları çağırdık' dedi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA

İSTANBUL-Kurtoğlu: Kenevir Türkiye açısından 100 milyar dolarlık pazara tekabül ediyor

Kaynak: DHA

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İSTANBUL-Kurtoğlu: Kenevir Türkiye açısından 100 milyar dolarlık pazara tekabül ediyor

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