İstanbul Küresel Havacılık İçin Stratejik Bir Merkez" - Addis

Etiyopya Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, İstanbul'un küresel havacılık sektörü için stratejik bir merkez olduğunu söyledi.

Gebremariam, Etiyopya Hava Yolları'nın İstanbul uçuşlarına başlaması münasebetiyle düzenlediği resepsiyonda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Birkaç yıldır İstanbul'a uçmak için çalışmalar yaptıklarını ve amaçlarının Türkiye'den gelecek yolcuları Afrika'nın diğer noktalarına bağlamak olduğunu ifade eden Gebremariam, "İstanbul çok önemli bir şehir ve Avrupa'nın en büyük şehri. Bunun yanı sıra Türkiye'nin Afrika'ya olan ilgisi her geçen gün artıyor." dedi.

Gebremariam, Türkiye'nin kıtadaki doğrudan yatırımlarının yarısının Etiyopya'da olduğunu belirtti. Gebremariam, İstanbul'un dünyanın en büyük havalimanlarından birine sahip olduğunu ifade etti.

"Türkiye'den öğrenilecek çok şey var"

Türk Hava Yolları'nın büyümesini sürdürdüğünü ve bu yüzden Atatürk Havalimanı'nda bir sıkışıklığın başladığını dile getiren Gebremariam, yeni İstanbul Havalimanı projesi için "doğru zamanda doğru karar" yorumu yaptı.

"İstanbul küresel havacılık sektörü için stratejik bir merkez." diyen Gebremariam, Afrika ülkelerinin ve Etiyopya'nın havacılık sektörü ve turizm alanında Türkiye'den öğreneceği çok fazla şey olduğunu dile getirdi.

Gebremariam, Etiyopya Hava Yolları'nın 10 Mart'ta yaşanan uçak kazası sonrasında çıkan olumsuz haberlerden hiç etkilenmediğini söyledi.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türk yatırımcıların Etiyopya'nın ekonomik büyümesinde büyük pay sahibi olduğunu hatırlattı.

Etiyopyalıları ticaretin yanı sıra yaz ve sağlık turizmi için de Türkiye'ye davet eden Alp, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha yukarılara çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA