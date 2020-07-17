İSTANBUL Kurbanlık hayvanlarda 'kene' riski Kurbanlık hayvanlarda 'kene' riskiGül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) 'İstanbul'daki kurban satış pazarlarına özellikle Sivas, Tokat ve Yozgat gibi illerden getirilen kurbanlık hayvanlarda kene olabileceği uyarısında bulunan Veteriner Hekim Prof. Dr.

Kurbanlık hayvanlarda 'kene' riski

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) 'İstanbul'daki kurban satış pazarlarına özellikle Sivas, Tokat ve Yozgat gibi illerden getirilen kurbanlık hayvanlarda kene olabileceği uyarısında bulunan Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, kurban satış yerlerine giderken açık renk ve uzun kollu giysiler giymek gerektiğini söyledi. Keneye karşı hayvanlara en az 10 gün önceden ilaç verilmesini tavsiye eden Prof. Dr. Nizamoğlu, 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KVVKA) hastalığı ölüme kadar götürüyor, kurbanlık aldıktan sonra eve gelince kıyafetlerinizi çıkarıp, kene kontrolü yapın' dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan kurbanlık hayvanlarda kene olabileceğini söyleyerek, alınması gereken önlemleri sıralayan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, 'Tokat, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan ve Kars'a kadar olan illerde kene sıklıkla görülüyor. Özellikle bu illerden hayvan pazarlarına getirilen kurbanlıklara çok dikkat edin. Bu illerden getirilen hayvanlar kurban satış pazarlarına girmeden kene riskine karşı veteriner hekimler tarafından kontrol edilmesi lazım' diye konuştu.

'HAYVANIN KULAK ARKASINA, TÜYSÜZ BÖLGELERİNE, BACAK ARASINA BAKIN'

Kıyafet seçiminin önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Nizamoğlu, 'Hayvanları satın alacak kişiler de evine götürüp bahçesinde bir süre bakacaksa kene kontrolünü yapsın veya yaptırsın. Özellikle hayvanların tüysüz bölgelerine, kulak içlerine, kuyruk altına ve bacak aralarına yerleşebiliyor. Ayrıca, kurban alacak kişiler, kene kendilerine bulaşmasın diye dikkat etmelidir. Çünkü kene hayvandan yere düşebilir, yerden de kişilere geçer. Kurban satış pazarına giderken açık renk ve uzun kollu giysiler giyin. Mümkünde pantolon paçalarınızı çorabınıza tepin, eve gelince hemen kıyafetlerinizi çıkarın kene kontrolü yapın' ifadelerini kullandı.

KENE KAN EMDİKÇE BÜYÜR, VİRÜSÜ VÜCUDA KUSAR

Keneyi kesinlikle çıkarmak için uğraşmamak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Nizamoğlu, 'Kene vücuda gelince kan emmeye başlıyor, ilk başlarda kişiye bulaşma olmaz. Virüs taşıyan kene kustuğu zaman hastalığı kişiye bulaştırır. Kene ilk başlarda küçüktür, gözükmez. Kan emdikçe büyük ve gözle görünür hale gelir. Keneyi görürseniz en kısa sürede sağlık kuruluşuna gidin, uzmanların keneyi çıkarması lazım. Keneye herhangi bir müdahale olmazsa vücutta herhangi bir yere yerleştikten 12 saat sonra kusar. Elle çıkarmak istediğiniz zaman saati önemli değil hayvan strese girerek virüsü insana enjekte eder' dedi.

KURBANLIK HAYVANI KESMEDEN 10 GÜN ÖNCE İLAÇLAYIN

Hayvana verilecek ilacı veteriner hekime sorarak alınmasını tavsiye eden Prof. Dr. Nizamoğlu, 'Hayvanın kesilmesine 10 gün varsa keneyi uzaklaştırmak için ilaç kullanılabilir. Çünkü antibiyotik ve parazit ilaçları 4 ile 7 gün içinde vücuttan atılıyor. Et ve süte geçer buna dikkat etmek lazım. İlacı veteriner hekime danışarak alın. Kene hayvanlara çalısı çok olan meralardan bulaşır. Dış parazit ilaçlarını zamanında yaparlarsa herhangi bir risk olmaz. Eğer kurbanlık kesilmeden bir gün önce bu ilaçlama yapılırsa parazit ilacı etle insana geçer. En az 1 hafta önceden ilaçlamayı yapmak lazım' diye konuştu.

KURBAN PAZARLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kurban satış yerlerinde sosyal mesafeye dikkat edilmesini vurgulayan Prof. Dr. Nizamoğlu, 'Yapabiliyorlarsa tek kullanımlık giysilerle kurbanlık almaya gitsinler. Pandemi dolayısıyla eski pazarlık usullerinin hiç yapılmaması gerekiyor. Önceden satıcı ile alıcı arasında tokalaşarak pazarlık yapılırdı, bu yönteminin hiç yapılmaması lazım. Virüsü taşıyan kene hayvanda herhangi bir hastalığa neden olmuyor. Ama insana bulaştığında ateş yükselmesi, vücudun belli bölgelerinde kanamaların olmasıyla kendini gösteriyor ve ölüme kadar götürüyor' ifadelerini kullandı.

KURBANLIK ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurbanlık alırken hayvanın görünüşüne dikkat edilmesini öneren Prof. Dr. Nizamoğlu, 'Tüyleri parlak ve düzgün olmalı, hayvanda ateş olup, olmadığını kontrol ettirin zaten veteriner hekimler bakıyordur. Hayvan canlı durmalı, gözlerinde kızarıklık olmasın. Ağzından salya gelmeyecek, büyükbaş hayvanların burnuna özellikle dikkat etmek lazım, hafif nemli olmalıdır. Süt dişlerinin dökülüp kalıcı dişlerinin çıkmış olması lazım o zaman kurban olabileceği anlamına gelir' dedi.

Kaynak: DHA