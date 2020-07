İstanbul Kurban Bayramı'na pırıl pırıl girdi İstanbul Kurban Bayramı'na pırıl pırıl girdi Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayarımı'na saatler kala ilçe genelinde hummalı bir temizlik çalışmasını devam ettiriyor.

İstanbul Kurban Bayramı'na pırıl pırıl girdi

İSTANBUL - Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayarımı'na saatler kala ilçe genelinde hummalı bir temizlik çalışmasını devam ettiriyor. Bayram öncesi sadece ilçe merkezinde değil uzak mahallelerde temizlenerek Korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Pendik'de korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana dezenfekte edilmedik yer bırakmayan Pendik Belediyesi, temizlik faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Kurban Bayramına saatler kala ise ekipler temiz bir Pendik için durmaksızın çalışıyor. Sadece ilçe merkezinde değil, uzak mahallelerde çalışmalar büyük bir titizlikle devam ettiriliyor. Sadece cadde ve sokaklarda da değil ibadethaneler ile merkezi lokasyonlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sabah namazıyla birlikte başlayacak olan Kurban Bayramı için ise tüm camiler temizlenerek dezenfekte edildi. Ekipler cadde ve sokaklardaki çalışmalarını ise sabaha kadar vardiya sistemiyle devam ettirecek. Öte yandan ise ekiplerin cadde ve sokaklardaki çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.

Mahalle esnaflarından Ayhan Yılmazkaya, "Şuan belediyemiz yine her zamanki gibi çalışıyor. Malum bayram yoğunluğu Arefe Günü'nün yoğunluğu. Sağ olsunlar her taraf yine pırıl pırıl oldu. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Gayet güzel her şeyden memnunuz ortalık gayet temizlendi" dedi.

Kaynak: İHA