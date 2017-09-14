İstanbul Kültür Üniversitesi Sunar; Benim Festivalim

KÜÇÜKÇİFTLİK Park'ta 17 Eylül 2017 Pazar günü, gerçekleşecek olan Benim Festivalim,"Duman,Büyük Ev Ablukada,Flört, Son Feci Bisiklet, Hayat Meyal ve Ansızın Bi'İnfilak" ile 21 yaş altı gençlere unutamayacağı bir gün yaşatacak.



Temel amacı liseli gençlere hayatlarında kullanabilecekleri güzel deneyim ve beceriler kazandırmak olan, gençlerin vazgeçilmezi olmaya aday gençlik festivali "Benim Festivalim" birbirinden güzel sahne performanslarıyla gençleri coşturacak. Gün boyu sürecek yaratıcı atölyelerden sektör profesyonelleri ile söyleşilere, inovatif teknolojik aktivitelerden spor faaliyetlerine ve sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok dalda içeriğin yer alacağı festival, 17 Eylül'de Kültür Üniversitesi ana sponsorluğu ve URU organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.



Türkiye'nin en sevilen rock grupları arasında yer alan Duman, en son yayımladıkları, içerisinde elektronik ögeler taşıyan 'Fırtınayt' serisi ile Büyük Ev Ablukada, retrosounduyla festivallerimizin favori müzik grubu Flört, yeni nesil alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden Son Feci Bisiklet,alternatif rock müziğin çiçeği burnunda gruplarından Hayat Meyal ve2015 yılında yayımladıkları şarkılar ile kısa sürede adlarından söz ettirmeyi başaran grup Ansızın Bi' İnfilak festivalde sahne alacak.



İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Çizgi Film ve Benim Stilim Atölyeleriyle gençlerle buluşacağı etkinlikte, İKÜ Pop Orkestrası da sahne alacak.



Gün boyu temponun hiç dinmeyeceği festivalin sunumunu ise en sevilen youtuberlar arasında gösterilen 'Stolk' programının sunucusu İbrahim Selim yapacak.



21 yaş üstünün katılamayacağı festivalin biletleri Biletix'te, kapı açılışı 13.00'da.



